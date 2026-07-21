С начала года в Псковской области с реализации снято более 65 кг молочной продукции

Три партии молочной продукции общим весом 65,11 килограммов снято с реализации в Псковской области за шесть месяцев 2026 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

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В первом полугодии 2026 года специалисты управления Роспотребнадзора по Псковской области проверили деятельность 24 субъектов (предприятий торговли и общественного питания), осуществляющих реализацию молочной продукции.

В рамках контрольно-надзорных мероприятий проведён комплексный лабораторный мониторинг качества и безопасности. Исследована 1271 проба молочной продукции по санитарно-химическим, микробиологическим и физико-химическим показателям.

Результаты лабораторных исследований:

физико-химические показатели: 4,4% проб не соответствовали установленным нормативам;

микробиологические показатели: 6,4% проб признаны неудовлетворительными.

Неудовлетворительных образцов по содержанию остаточных количеств антибиотиков, ГМО, содержанию загрязнителей химической природы, по радиологическим показателям не выявлено.

Анализ результатов проверок показал, что основными нарушениями при реализации молочной продукции являются:

несоблюдение температурного режима хранения;

отсутствие сопроводительных документов, подтверждающих соответствие продукции требованиям технического регламента на молоко и молочную продукцию;

нарушение сроков годности.

Вся информация о фактах выявления некачественной и небезопасной продукции оперативно вносится в Государственный информационный ресурс в сфере защиты прав потребителей (ГИР ЗПП) и направляется в территориальные органы Роспотребнадзора по месту нахождения производителя для принятия соответствующих мер.