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Названы регионы-лидеры по ЗОЖ в России

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Чеченская Республика, Херсонская область и Республика Адыгея вошли в число лидеров среди регионов РФ по доле граждан, которые вели здоровый образ жизни в первом полугодии 2026 года, следует из данных исследования Министерства здравоохранения РФ.



Изображение сгенерировано нейросетью

По данным министерства за январь-июнь 2026 года, в среднем в регионах России доля граждан, придерживающихся ЗОЖ, составила 11,9%. Лидером по этому показателю стала Чеченская Республика, где в среднем 65% населения ведут здоровый образ жизни. На втором и третьем местах расположились Херсонская область со средним показателем в 64,25% и Республика Адыгея, где в среднем около 43% населения ведет ЗОЖ.

Также высокая доля граждан, ведущих ЗОЖ, отмечается в Севастополе — в среднем 29,3% по итогам шести месяцев года, Крыму — 28,9%, Калининградской области и Карачаево-Черкесской Республике, где этот показатель в среднем составил 27%.

Наименьшие средние показатели по итогам первых шести месяцев года зафиксированы в Челябинской области, где только около 6,6% жителей придерживаются здорового образа жизни, Республике Саха (Якутия), где этот показатель составил 6,7% и Иркутской области — 6,75%. Ниже 7% населения в среднем выбирают ЗОЖ по итогам первого полугодия также в Амурской и Нижегородской областях. В Москве этот показатель по итогам марта - июня составил в среднем 5,7% населения, а на Чукотке по итогам февраля - июня — порядка 5,4% жителей, пишет ТАСС.

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