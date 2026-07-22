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Всемирный день мозга, Всероссийский день трудяги и День гамака отмечают сегодня

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Всемирный день мозга, Всероссийский день трудяги и День гамака отмечают сегодня, 22 июля.

Изображение сгенерировано нейросетью

Всемирный день мозга был учреждён в 2014 году Всемирной федерацией неврологии (World Federation of Neurology). Дата выбрана потому что, 22 июля 1957 года в Брюсселе в Бельгии была основана сама Всемирная федерация неврологии.

Главные цели праздника: повышение осведомлённости населения планеты, стимулирование науки и поощрение исследований в области неврологии и нейрохирургии, напомнить о факторах риска (стресс, неправильное питание, недостаток сна, экология) и о том, как здоровый образ жизни помогает снизить эти риски, а также привлечение внимания к проблемам людей с неврологическими расстройствами и обеспечение им доступа к помощи.

В этот день по всему миру проходят различные мероприятия, например, лекции и семинары с участием неврологов, нейрохирургов и терапевтов, бесплатные консультации специалистов и многое другое.

Всероссийский день трудяги — неофициальный, слегка ироничный праздник, который появился в интернет-среде в начале 2010 годов.

Суть праздника заключается в том, чтобы напомнить о важности баланса между работой и отдыхом, а также выразить уважение к людям, которые каждый день вкладывают силы в работу, учёбу или заботу о других. «Трудягами» называют не только рабочих у станка или строителей, но и учителей, программистов, мам и многих других, кто трудится «не покладая рук».

День гамака — неофициальный праздник, когда рекомендуется устроить отдых в гамаке, расслабиться в тени деревьев или на природе.

Праздник был инициирован в 1983 году американской парой Шэрон и Джеймсом Дунканами, которые являются поклонниками гамаков. День гамака быстро набрал популярность среди любителей комфортного отдыха.

История гамака уходит корнями к индейцам майя в Центральной и Южной Америке. Они первыми сплели подвесное ложе из коры мексиканской агавы. Христофор Колумб привёз первые образцы гамаков с Багамских островов в Европу. Позже их стали широко использовать на флоте в качестве подвесных кроватей для матросов. Сегодня гамаки изготавливают из полиэстера, нейлона или натурального хлопка. Они стали популярным атрибутом для кемпинга, пансионатов и отелей, расположенных в лесу или на берегу моря.

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