Употребление пяти чашек кофе в день признали безопасным

Ведущие специалисты Американской ассоциации изучения сердца (AHA) проанализировали все полученные за последние годы данные о том, как кофеин влияет на работу системы кровообращения, и пришли к выводу, что употребление до 400 миллилитров кофе в день не приводит к развитию нарушений сердечного ритма и прочих сбоев в работе сердца у людей, у которых изначально не было подобных проблем со здоровьем. Об этом сообщила пресс-служба AHA.

Изображение сгенерировано нейросетью

«Мы показали, что употребление около 400 миллилитров кофе в день, что соответствует пяти чашкам напитка без сахара и других наполнителей, является безопасным для большинства взрослых людей и не ведет к росту риска развития болезней сердца и сосудов. При этом более высокие дозы кофеина, характерные для энергетиков, могут негативно влиять на работу сердца, и поэтому их стоит избегать», — заявил профессор Университета Калифорнии в Сан-Франциско (США) Грегори Маркус.

Ученые пришли к такому выводу при подготовке очередного отчета АНА, в рамках которого ведущие специалисты организации систематизировали и объединили результаты нескольких десятков исследований, посвященных влиянию кофеина на развитие гипертонии, различных форм аритмии, инсультов, диабета, коронарной болезни сердца, сердечной недостаточности и ряда других заболеваний.

Проведенный учеными анализ показал, что употребление порядка 50-100 миллиграмм кофеина в день, что соответствует 400 миллиграммам кофе или пяти чашкам данного напитка, не ведет к учащению всех этих заболеваний и нарушений в работе сердца. При этом употребление более концентрированных форм кофеиносодержащих напитков, таких как энергетики, повышает риск развития аритмии и постоянно высокого давления.

В дополнение к этому, исследователи обнаружили, что риск развития диабета, а также некоторых нарушений сердечного ритма, несколько снижался при употреблении кофе без подсластителей, молока или сливок. Этот позитивный эффект, по мнению специалистов, был связан с тем, что кофеин может повышать чувствительность клеток к инсулину, а кафестол, еще одна молекула из кофейных зерен, наоборот, способствовала накоплению вредных форм холестерина в организме добровольцев, пишет ТАСС.