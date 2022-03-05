Общество

Профсоюзный санаторий в Псковской области провел акцию в поддержку спецоперации на Украине

В воскресенье, 6 марта, в профсоюзном санатории «Голубые озера» в Невельском районе отдыхающие совместно с сотрудниками учреждения провели акцию в поддержку российских военных, проводящих сейчас спецоперацию на Украине. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе облсовпрофа. В одном из корпусов санатория свет в номерах был включен таким образом, чтобы получилась световая композиция в форме буквы Z.

«Не мы начали эту трагедию, в результате которой на протяжении 8 лет гибли гражданские люди на востоке Украины, - прокомментировал акцию председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов. - Но в силах нашей армии положить этому конец, искоренив национализм на Украине и дав мирным гражданам спокойствие и веру в завтрашний день. Сегодня все здравые силы поддерживают решение президента страны Владимира Путина в проведении военной операции, которая принудит к миру и избавит славянские земли от нацизма! И мы, профсоюзы, всеми силами поддержим правительство и армию в этом».