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Педагог: Симуляторы ларьков набирают популярность по всему миру

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Расставить товар по полкам и посчитать выручку — занятие, далёкое от приключений, однако такие симуляторы собирают огромную аудиторию. Что заставляет геймеров часами стоять за виртуальным прилавком?

Изображение сгенерировано нейросетью

В США, Китае, Германии и других странах набирают популярность игровые симуляторы про магазины и киоски, где игрок может примерить на себя роль продавца: расставить товар по полкам, посчитать деньги, пообщаться с покупателями. Директор ООО «Практика ГеймДизайна», преподаватель факультета игровой индустрии и киберспорта Университета «Синергия» Юрий Сироткин отметил, что особый интерес у геймеров вызывают российские игры о торговых точках из 1990-х годов.

«Выделять симуляторы ларьков в отдельный поджанр преждевременно, но сам феномен крайне интересен. С точки зрения гейм-дизайна перед нами нарративные симуляторы микроменеджмента и взаимодействия с посетителями. В российском контексте они приобрели уникальную окраску, превратившись в «капсулы времени», которые работают на мощнейшем чувстве ностальгии», — прокомментировал Юрий Сироткин.

Пример этого тренда — грядущая отечественная инди-игра «Ларёк на улице Ленина» от студии Perelesoq. Разработчики точно нащупали культурный код эпохи, воссоздав атмосферу киоска начала 2000-х с продажей пиратских дисков и колоритными клиентами. Подобные проекты привлекают аудиторию не сложностью экономики, а уникальной нишевой эстетикой.

От «ларьков» легко перекинуть мостик к другим успешным российским релизам — например, к сатирической игре Repair This! («Почини это!») про будни мастера по ремонту телефонов. ДНК этих проектов восходит к культовой зарубежной инди-классике Papers, Please («Документы, пожалуйста»), которая когда-то доказала: рутинная монотонная работа, сопряженная с моральным выбором, может быть невероятно увлекательной, пишет RuNews.ru.

«Говорить о том, что именно российские авторы запустили этот тренд на мировом уровне, не совсем корректно, но мы определенно задаем моду на локальный колорит. Симуляторы мелкой торговли (вроде Supermarket Simulator) пользуются огромным спросом по всему миру. Зарубежному геймеру понятна механика менеджмента условного окошка выдачи. Однако российские разработчики совершили качественный сдвиг: они смещают фокус с чистого симулятора в сторону глубокого нарратива, сатиры и проработки культурной идентичности. Наш «виртуальный ларёк» интересен за пределами страны именно как экзотическое погружение в постсоветскую эстетику через понятные и увлекательные игровые механики», — заключил Юрий Сироткин.

 

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