Педагог: Симуляторы ларьков набирают популярность по всему миру

Расставить товар по полкам и посчитать выручку — занятие, далёкое от приключений, однако такие симуляторы собирают огромную аудиторию. Что заставляет геймеров часами стоять за виртуальным прилавком?

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В США, Китае, Германии и других странах набирают популярность игровые симуляторы про магазины и киоски, где игрок может примерить на себя роль продавца: расставить товар по полкам, посчитать деньги, пообщаться с покупателями. Директор ООО «Практика ГеймДизайна», преподаватель факультета игровой индустрии и киберспорта Университета «Синергия» Юрий Сироткин отметил, что особый интерес у геймеров вызывают российские игры о торговых точках из 1990-х годов.

«Выделять симуляторы ларьков в отдельный поджанр преждевременно, но сам феномен крайне интересен. С точки зрения гейм-дизайна перед нами нарративные симуляторы микроменеджмента и взаимодействия с посетителями. В российском контексте они приобрели уникальную окраску, превратившись в «капсулы времени», которые работают на мощнейшем чувстве ностальгии», — прокомментировал Юрий Сироткин.

Пример этого тренда — грядущая отечественная инди-игра «Ларёк на улице Ленина» от студии Perelesoq. Разработчики точно нащупали культурный код эпохи, воссоздав атмосферу киоска начала 2000-х с продажей пиратских дисков и колоритными клиентами. Подобные проекты привлекают аудиторию не сложностью экономики, а уникальной нишевой эстетикой.

От «ларьков» легко перекинуть мостик к другим успешным российским релизам — например, к сатирической игре Repair This! («Почини это!») про будни мастера по ремонту телефонов. ДНК этих проектов восходит к культовой зарубежной инди-классике Papers, Please («Документы, пожалуйста»), которая когда-то доказала: рутинная монотонная работа, сопряженная с моральным выбором, может быть невероятно увлекательной, пишет RuNews.ru.