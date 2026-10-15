Новоржевские школьники дали старт уборке города

Обучающиеся Новоржевской средней школы дали старт уборке Новоржева. Ребята приступили к уборке листвы на улице Германа, сообщается на странице главы Новоржевского муниципального округа Любови Трифоновой в соцсети «ВКонтакте».

Глава округа отметила, что такие трудовые акции — это не только помощь в благоустройстве нашего округа, но и важный воспитательный момент - школьники учатся ценить труд, заботиться о родном городе и быть неравнодушными к тому, что происходит вокруг.

«Спасибо ребятам за активность и ответственное отношение! Друзья, присоединяйтесь и вы к осеннему благоустройству И пусть наш округ остаётся чистым и уютным, и пусть в этом участвуют все: от мала до велика!» - призвала Любовь Трифонова.