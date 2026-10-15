 
Общество

«Яндекс» восстановил доступ к кабинетам нескольких рекламных сервисов

0

«Яндекс» восстановил доступ к личным кабинетам нескольких рекламных сервисов, рассказали в компании.

В воскресенье дата-центр «Яндекса» во Владимире полностью остановил работу после атаки БПЛА. Также на прошлой неделе в результате атак пострадали центры обработки данных компании в городе Сасово Рязанской области и в Калуге. На этом фоне сервисы компании стали работать со сбоями, включая такси, заказ еды, умные устройства и так далее. Позже компания сообщала, что работа сервисов начала восстанавливаться.

«15 октября инженеры "Яндекса" восстановили доступ к личному кабинету "Директа" - как на сайте, так и в мобильном приложении. Сейчас можно запустить созданные ранее кампании или остановить активные, пополнить баланс и установить лимиты недельного бюджета на общем счете», - говорится в сообщении.

Отмечается, что кабинет работает в режиме ограниченной функциональности: данные статистики могут быть неполными, нельзя редактировать настройки, а отдельные инструменты могут быть недоступны, пишет РИА Новости.

«Наши инженеры продолжают восстанавливать полную функциональность "Директа" и стабильность работы рекламной системы. Мы будем информировать вас о дальнейших изменениях», - добавили в «Яндексе».

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026