«Яндекс» восстановил доступ к кабинетам нескольких рекламных сервисов

«Яндекс» восстановил доступ к личным кабинетам нескольких рекламных сервисов, рассказали в компании.

В воскресенье дата-центр «Яндекса» во Владимире полностью остановил работу после атаки БПЛА. Также на прошлой неделе в результате атак пострадали центры обработки данных компании в городе Сасово Рязанской области и в Калуге. На этом фоне сервисы компании стали работать со сбоями, включая такси, заказ еды, умные устройства и так далее. Позже компания сообщала, что работа сервисов начала восстанавливаться.

«15 октября инженеры "Яндекса" восстановили доступ к личному кабинету "Директа" - как на сайте, так и в мобильном приложении. Сейчас можно запустить созданные ранее кампании или остановить активные, пополнить баланс и установить лимиты недельного бюджета на общем счете», - говорится в сообщении.

Отмечается, что кабинет работает в режиме ограниченной функциональности: данные статистики могут быть неполными, нельзя редактировать настройки, а отдельные инструменты могут быть недоступны, пишет РИА Новости.

«Наши инженеры продолжают восстанавливать полную функциональность "Директа" и стабильность работы рекламной системы. Мы будем информировать вас о дальнейших изменениях», - добавили в «Яндексе».