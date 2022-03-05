Общество

Какие обследования показаны пожилым после COVID-19, рассказала псковский врач

Главный врач Псковской областной инфекционной больницы, депутат Псковского областного Собрания Анастасия Повторейко, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram, рассказала, акие обследования необходимо пройти пожилым людям после перенесенного коронавируса.

Анастасия Повторейко отметила, что пожилым пациентам показана углубленная диспансеризация, которая проходит в два этапа.

Первый включает семь исследований:

общий и биохимический анализы крови;

измерение сатурации - насыщения крови кислородом;

тест с 6-минутной ходьбой;

спирометрия - исследование, позволяющее оценить объем вдыхаемого и выдыхаемого воздуха;

рентген грудной клетки;

прием терапевта.

«Для переболевших COVID-19 к этому списку добавится анализ на определение концентрации D-димера в крови, помогающий выявлять признаки тромбообразования. При наличии показаний врач может направить пациента на дополнительные исследования», - добавила Анастасия Повторейко.

В списке дополнительных исследований: