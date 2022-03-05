Какие обследования показаны пожилым после COVID-19, рассказала псковский врач

Главный врач Псковской областной инфекционной больницы, депутат Псковского областного Собрания Анастасия Повторейко, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram, рассказала, акие обследования необходимо пройти пожилым людям после перенесенного коронавируса.
Анастасия Повторейко отметила, что пожилым пациентам показана углубленная диспансеризация, которая проходит в два этапа.
Первый включает семь исследований:
«Для переболевших COVID-19 к этому списку добавится анализ на определение концентрации D-димера в крови, помогающий выявлять признаки тромбообразования. При наличии показаний врач может направить пациента на дополнительные исследования», - добавила Анастасия Повторейко.
В списке дополнительных исследований: