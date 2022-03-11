Общество

Псковский облсовпроф занял третье место в интеллектуальной игре среди команд СЗФО

Интеллектуальный онлайн-турнир между молодежными советами территориальных объединений организаций профсоюзов Федерации независимых профсоюзов России в СЗФО состоялся сегодня, 12 марта. Команда из Пскова заняла на нем третье место. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов

Всего в мероприятии приняли участие шесть команд: из Архангельска, Вологды, Карелии, Калининграда, Великого Новгорода и Пскова. Капитаном команды Молодежного Совета Псковского облсовпрофа была Юрия Валетова. Председатель псковского Молодежного Совета Наталья Мандзибура поблагодарила своих членов за активное участие и поддержку в игре.

«Мы работаем, общаемся, не смотря на ограничения. Сегодняшнее состязание показало, что команды молодежных советов территориальных объединений профсоюзов вполне способны на взаимодействие в онлайн формате», - отметила Наталья Мандзибура.