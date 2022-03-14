Общество

Более 140 мастеров поучаствуют в конкурсе «Абилимпикс» в Пскове

Седьмой региональный чемпионат профмастерства «Абилимпикс» объединит 140 участников в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Чемпионат профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья пройдет с 26 по 29 апреля. Соревнования для школьников по направлениям «Бисероплетение», «Швея» и «Художественное вышивание», «Малярное дело», «Сухое строительство и штукатурные работы», «Обработка текста», «Столярное дело» и «Флористика» состоятся на базе Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса.

Здесь же будут проводиться областные этапы для студентов колледжей по направлениям: «Администрирование баз данных», «Экономика и бухгалтерский учет», «Слесарное дело», «Столярное дело», «Малярное дело», «Сухое строительство и штукатурные работы», «Портной» и «Швея», а также по новой для региона компетенции — «Фотограф-репортер».

Псковский политехнический колледж станет площадкой для соревнований в компетенции «Мебельщик», Псковский медицинский колледж» — в компетенции «Медицинский и социальный уход». Продемонстрировать свои умения по компетенциям «Гончарное дело» и «Макетирование» учащиеся смогут в Центре специального образования №1 города Пскова.

Псковская региональная общественная благотворительная организация «Росток» в Порхове станет площадкой для определения лучшего специалиста по гончарному делу и вязанию крючком среди людей с умственной отсталостью и сложными дефектами. Соревнования в этом направлении в Псковской области состоятся впервые.

Напомним, «Абилимпикс», или «олимпиада возможностей», проводится в России по международным стандартам и правилам с целью содействия развитию профессиональной инклюзии обучающихся, выпускников и молодых специалистов с ограниченными возможностями здоровья на рынке труда.

В 6-м чемпионате, который состоялся в 2021 году, приняли участие более 100 конкурсантов из 15 образовательных организаций области — школьники, студенты и специалисты в возрасте от 14 до 65 лет. Соревнования проходили в 15-ти компетенциях на 10-ти площадках.