Общество

Жительницу Бежаницкого района накажут за фиктивную прописку белоруса

Жительницу Бежаницкого района накажут за фиктивную прописку белоруса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

По имеющимся данным, в феврале неработающая жительница села Чихачево Бежаницкого района 1982 года рождения фиктивно прописала в своей квартире гражданина Белоруссии. Фактически по месту регистрации он не проживал.

В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняются.

Подобный факт далеко не единичный, отметили в УМВД и напомнили об ответственности, предусмотренной законодательством за подобные нарушения. Так, в соответствии со статьей 322.3 УКРФ правонарушители наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.