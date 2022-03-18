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Общество

Жительницу Бежаницкого района накажут за фиктивную прописку белоруса

19.03.2022 15:10|ПсковКомментариев: 0

Жительницу Бежаницкого района накажут за фиктивную прописку белоруса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

По имеющимся данным, в феврале неработающая жительница села Чихачево Бежаницкого района 1982 года рождения фиктивно прописала в своей квартире гражданина Белоруссии. Фактически по месту регистрации он не проживал.

В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняются.

Подобный факт далеко не единичный, отметили в УМВД и напомнили об ответственности, предусмотренной законодательством за подобные нарушения. Так, в соответствии со статьей 322.3 УКРФ правонарушители наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

Теги: #умвд россии по псковской области #Бежаницкий район #фиктивная регистрация
Источник: Псковская Лента Новостей
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