Общество

Псковские художники стали одними из первых участников конкурса открыток ко Дню Победы

Юные художники из Псковской области вошли в число первых участников конкурса открыток к 9 мая. Всего на международный конкурс рисунков «Открытка Победы» поступило уже около 1,5 тысяч открыток, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Музея Победы.

Изображения здесь и далее: пресс-служба Музея Победы

Так, 6-летний Ярослав Сковорода из деревни Алушково прислал рисунок «Открытка Победы». 13-летний Виталий Федоров из города Великие Луки отправил работу «Ура! Победа!».

Организаторами конкурса выступают Музей Победы совместно с Российским движением школьников и «Юнармией» предложили всем желающим нарисовать поздравительную открытку к 9 мая. Участие в творческом состязании могут принять и дети, и взрослые. Лучшие работы, выбранные экспертным жюри, станут основой для лимитированной серии праздничных открыток.

Заявки на конкурс принимаются до 10 апреля. Открытка может быть выполнена в любой художественной технике (масло, акварель, тушь, карандаши, мелки, гуашь, коллаж, компьютерная графика). Жюри будет оценивать творческий замысел, оригинальность и эмоциональность работ, мастерство исполнения. Творческое состязание проведут в пяти возрастных категориях - 6-8 лет, 9-11 лет, 12-14 лет, 15-17 лет, а также среди взрослых (старше 18 лет).

Все рисунки войдут в онлайн-выставку Музея Победы, которая откроется 20 апреля на официальном сайте музея. До 30 апреля интернет-пользователи смогут проголосовать за любую понравившуюся открытку. Пять рисунков, набравшие наибольшее количество голосов в каждой возрастной категории, станут победителями в номинации «Приз зрительских симпатий». Кроме того, до 9 мая каждый желающий сможет отправить любой рисунок по электронной почте своим близким, друзьям и коллегам с собственным текстом поздравления с Днем Победы!

Итоги конкурса будут подведены 12 мая. Все участники получат сертификаты от организаторов, а победители - наборы отпечатанных коллекционных открыток и призы от партнеров конкурса.