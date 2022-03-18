Общество

Роскомнадзор предупредил Google о «мерах технологического воздействия»

Роскомнадзор призвал Google прекратить ограничения российских медиаресурсов на YouTube и предупредил о «мерах технологического воздействия». Данное обращение ведомство опубликовало в своем Telegram-канале.

Изображение: pixabay.com

«Принадлежащий американской компании Google LLC видеохостинг "YouTube" стал инструментом в антироссийской информационной войне», - отмечается в сообщении Роскомнадзора.

В последнее время «YouTube» неоднократно подвергал цензуре каналы российских СМИ, общественных деятелей, творческих коллективов, спортивных команд, а также просветительские проекты, ориентированные на широкую аудиторию и освещающие ключевые моменты истории России.



В общей сложности Роскомнадзор зафиксировал 54 факта применения YouTube ограничений в отношении российских каналов. Среди подвергшихся цензуре оказались YouTube-каналы российских независимых журналистов и СМИ с многомиллионной аудиторией, в том числе РБК, НТВ, ТНТ, «РЕН ТВ», «Известия», «Пятый канал», «Русское радио», «Царьград» и общероссийских: «Первый канал», «Россия 1», «Культура», «Звезда», «Россия 24», Sputnik, РИА «Новости». Заблокированными также остаются страницы просветительских кинопроектов «РЖЕВ. 500 дней в огне» и «Крым. Путь на Родину».



По всем фактам цензуры российских СМИ и общественно значимых ресурсов Роскомнадзор направлял требования прекратить дискриминацию и обеспечить свободный доступ к информации для всех пользователей видеохостинга. Тем не менее, по состоянию на 18 марта со стороны компании «Google» не выполнил эти требования.

«Еще раз призываем компанию Google незамедлительно прекратить какие-либо ограничения на платформе "Youtube" в отношении российских СМИ и ресурсов, обеспечить беспрепятственный доступ российским пользователям к информации в соответствии с действующим российским законодательством. И напоминаем о предусмотренных законодательством мерах технологического воздействия в отношении интернет-платформ», - заключили в ведомстве.