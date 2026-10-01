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Названы типичные ошибки выпускников на ЕГЭ по обществознанию в 2026 году

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Выпускники, сдававшие ЕГЭ по обществознанию в 2026 году, массово искали в заданиях с кратким ответом ровно три правильных варианта, игнорируя инструкцию о том, что их может быть от двух до четырех, говорится в методических рекомендациях ФИПИ, подготовленных по итогам анализа типичных ошибок участников экзамена.

Как отмечается в отчете института, в демоверсии КИМ было прямо указано, что число правильных ответов в ряде заданий не фиксируется, их может быть от двух до четырех. Тем не менее школьники упорно пытались найти именно три варианта - и там, где правильных ответов было четыре, пропускали нужные позиции, а там, где их было всего два, отмечали заведомо неверные суждения. Например, согласно рекомендациям, 19,4% решили, что экономическая база гражданского общества - это государственная собственность, а 16,3% - что в нем преобладают вертикальные связи.

Задание на знание принципов организации госвласти в РФ выполнили лишь 54% экзаменуемых. Как и в прошлые годы, выпускники путают полномочия законодательной власти и главы государства. Почти четверть не смогли раскрыть смысл презумпции невиновности и объяснить, почему закон, отягчающий ответственность, не имеет обратной силы.

ЕГЭ по обществознанию в 2026 году написали 263 тысячи человек — около 40% от всех участников. Средний тестовый балл составил 54,98, минимальный порог не преодолели 20,8%. ФИПИ подчеркивает, что даже самые простые задания требуют содержательного анализа, а не угадывания, пишет РИА Новости.

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