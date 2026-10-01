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Прожиточный минимум в 2027 году составит 20 227 рублей

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Проект федерального бюджета предусматривает, что прожиточный минимум в 2027 году увеличится на 6,8% и составит 20 227 рублей, сообщила пресс-служба кабмина.

Правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027–2029 годы.

«Прожиточный минимум в 2027 году увеличится на 6,8% и составит 20 227 рублей на душу населения в целом по Российской Федерации. Это позволит повысить размеры пособий, социальных выплат, определяемых из расчета этого показателя», - говорится в сообщении.

Как уточнили в правительстве, величина минимального размера оплаты труда в 2027 году также должна увеличится на 6,8% - до 28 935 рублей.

В 2027 году прожиточный минимум для трудоспособного населения составит 22 047 рублей, пенсионеров - 17 395 рублей, детей - 19 620 рублей, пишет РИА Новости.

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