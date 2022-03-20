Общество

За неделю прирост новых вакансий в Псковской области уменьшился на 5%

Прирост вакансий, размещенных на крупнейшей российской онлайн-платформе по поиску работы и сотрудников hh.ru, в Псковской области за неделю, с 14 по 20 марта, уменьшился на 5%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса.

Эксперты платформы проанализировали рынок труда регионов СЗФО за неделю с 14 по 20 марта по сравнению с неделей с 7 по 13 марта и выяснили, какова динамика резюме, вакансий, а также уровень конкуренции за рабочие места в каждом регионе Северо-Запада.

В Псковской области за последнюю неделю число вакансий больше всего снизилось в сфере «Маркетинг и реклама» (-15% к неделе с 7 по 13 марта), в области «Добыча сырья» (-13%), а также в сфере «Банки» (-12%). В свою очередь соискатели больше всего обновляли резюме в сферах «Автобизнес» (+2%), «Управление персоналом» (+1%) и «Закупки» (+1%).

За неделю с 14 по 20 марта по сравнению с неделей с 7 по 13 марта работодатели СЗФО в целом по рынку сократили число вакансий на 8%. В свою очередь за последнюю неделю соискатели также немного замедлили активность и разместили или обновили лишь на 0,4% резюме больше, чем на неделе с 7 по 13 марта.