Общество

В Псковской области определили лучших приставов

Отделение судебных приставов Невельского и Усвятского районов стало лучшим в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области

По результатам смотра-конкурса на лучшее структурное подразделение регионального УФССП по Псковской области 2021 года главный судебный пристав региона Сергей Колесников наградил победителей дипломами и переходящими почетными вымпелами.

Первое место в смотре-конкурсе завоевало отделение судебных приставов Невельского и Усвятского районов (начальник отделения – старший судебный пристав Марина Кондратьева). На втором месте – отделение судебных приставов города Великие Луки (начальник отделения – старший судебный пристав Надежда Парфенова). Третью строчку заняло отделение судебных приставов Порховского района (начальник отделения – старший судебный пристав Татьяна Иванова).

Итоги работы отделений судебных приставов подвели по трем главным направлениям: организация исполнительного производства, обеспечение установленного порядка деятельности судов, организация дознания.

Вымпел «За лучшую организацию исполнительного производства» получило отделение судебных приставов города Великие луки, «За лучшую организацию дознания» - отделение судебных приставов города Великие Луки. Переходящий почетный вымпел «За лучшую организацию обеспечения установленного порядка деятельности судов» заслужило по итогам 2021 года отделение судебных приставов Порховского района.