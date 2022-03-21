Общество

За сутки в Псковской области выявили около 150 случаев заражения COVID-19

157 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки. С начала пандемии диагноз COVID-19 подтвердили у 105 675 псковичей, сообщает официальный телеграм-канал региона.

Избавиться от болезни за сутки в Псковской области удалось 546 пациентам, всего – 101 837. Умерли из-за коронавируса в регионе 1687 человек (+5).

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Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:

Псков – 33477/25

Великие Луки – 16392/21

Бежаницкий район – 1332/0

Великолукский район – 2581/0

Гдовский район – 1841/2

Дедовичский район – 2689/7

Дновский район – 879/1

Красногородский район – 928/0

Куньинский район – 945/3

Локнянский район – 1031/0

Невельский район – 4824/10

Новоржевский район – 1103/3

Новосокольнический район – 3083/3

Опочецкий район – 3159/4

Островский район – 5015/13

Палкинский район – 978/0

Печорский район – 2409/19

Плюсский район – 1666/0

Порховский район – 3664/11

Псковский район – 8571/18

Пустошкинский район – 1284/1

Пушкиногорский район – 1424/9

Пыталовский район – 1437/0

Себежский район – 2534/1

Стругокрасненский район – 1724/0

Усвятский район – 659/6

Иногородние (с 30.12.2020) - 46.