За сутки в Псковской области выявили около 150 случаев заражения COVID-19

157 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки. С начала пандемии диагноз COVID-19 подтвердили у 105 675 псковичей, сообщает официальный телеграм-канал региона.
Избавиться от болезни за сутки в Псковской области удалось 546 пациентам, всего – 101 837. Умерли из-за коронавируса в регионе 1687 человек (+5).
Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:
Псков – 33477/25
Великие Луки – 16392/21
Бежаницкий район – 1332/0
Великолукский район – 2581/0
Гдовский район – 1841/2
Дедовичский район – 2689/7
Дновский район – 879/1
Красногородский район – 928/0
Куньинский район – 945/3
Локнянский район – 1031/0
Невельский район – 4824/10
Новоржевский район – 1103/3
Новосокольнический район – 3083/3
Опочецкий район – 3159/4
Островский район – 5015/13
Палкинский район – 978/0
Печорский район – 2409/19
Плюсский район – 1666/0
Порховский район – 3664/11
Псковский район – 8571/18
Пустошкинский район – 1284/1
Пушкиногорский район – 1424/9
Пыталовский район – 1437/0
Себежский район – 2534/1
Стругокрасненский район – 1724/0
Усвятский район – 659/6
Иногородние (с 30.12.2020) - 46.