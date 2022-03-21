Общество

Цветы на восемь миллионов рублей высадят на клумбах Пскова весной

Цветы на 8 миллионов рублей высадят на клумбах города Пскова весной. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ города.

Фото здесь и далее: пресс-служба ОМСУ города

Члены комитета по ЖКХ и благоустройству Псковской городской Думы в ходе заседания, которое состоялось в понедельник, 21 марта, под председательством заместителя главы города Сергея Гаврилова обсудили проект плана благоустройства и озеленения Пскова на 2022 год.

Как сообщил начальник управления городского хозяйства администрации Пскова Николай Баринов, в этом году запланированы ремонтные работы моста через реку Милевку, устройство недостающих пешеходных дорожек и тротуаров на ряде улиц, устройство остановок общественного транспорта на улице Труда (в сторону центра у ТЦ «Лента») и на проспекте Энтузиастов (в сторону центра около улицы Звездной), капитальный ремонт улицы Яна Фабрициуса на участке от улицы Металлистов до улицы Вокзальной.

Он также рассказал, что весной на клумбах города высадят цветы на общую сумму свыше 8 млн рублей, в течение года планируется спилить порядка одной тысячи аварийных деревьев. Кроме того, в 2022 году запланирован ремонт площадки и ступеней памятника «Могила неизвестного солдата» и завершение благоустройства парка имени Юрия Гагарина.

В ходе обсуждения заместитель главы Пскова Владимир Воробьев отметил недостаточно хорошую, по его мнению, работу по уборке остановок общественного транспорта. Николай Баринов пообещал взять этот вопрос под личный контроль.