Общество

В Псковской области планируют выполнить все мероприятия по госпрограммам

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 23 марта сообщил о том, что планируется выполнить все мероприятия по государственным программам в регионе.

«Пока мы рассчитываем на то, что сохранятся все государственные программы, которые предусмотрены в нашем региональном бюджете», — сказал он.

По его словам, есть проблема в повышении стоимости строительных материалов, рост на которые зачастую не обоснован. «Если сейчас правильно построить работу, предпринять шаги, которые не позволят безосновательно увеличивать цены на строительные материалы, то мы можем справиться со всеми обязательствами, с финансированием государственных программ, которые сейчас есть», — отметил Александр Котов.

«Все расходы, связанные с социальным обеспечением, с социальными обязательствами, с мерами социальной поддержки граждан, с выплатами заработной платы бюджетникам, пенсий, будут обеспечены в полном объеме. Это даже не обсуждается», — добавил гость студии.