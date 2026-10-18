Более 300 километров дорог и 8 мостов отремонтировали в Псковской области за 2026 год

В 2026 году в рамках президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни» привели в нормативное состояние более 300 километров дорог и восемь мостов. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере Мах в поздравлении всех профессионалов отрасли с Днем работников дорожного хозяйства.

Фотографии: Михаил Ведерников / Мах

Губернатор региона поздравил с профессиональным праздником дорожников, инженеров, проектировщиков, строителей, ремонтные бригады и всех специалистов отрасли.

Как отметил Михаил Ведерников, благодаря работе профессионалов, современные и безопасные дороги связывают города, посёлки и самые отдалённые уголки Псковской области, помогают людям быстрее и удобнее добираться до дома, работы, школ и больниц, а также способствуют развитию экономики региона.