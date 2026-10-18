День работников дорожного хозяйства и пищевой промышленности отмечают в России сегодня

День работников дорожного хозяйства в России и День работников пищевой промышленности или День пищепрома традиционно в России отмечают в третье воскресенья октября. В этом году праздники пришлись на сегодняшнее число — 18 октября.

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День работников дорожного хозяйства в России — профессиональный праздник тех, кто проектирует, строит, ремонтирует и обслуживает дороги, мосты и другие дорожные сооружения. Разбираемся, почему у праздника нет постоянной даты, кто считается дорожником и что на самом деле происходит с дорогой — от основания до верхнего слоя асфальта.

По Указу Президента РФ № 556 от 23 марта 2000 года праздник отмечают ежегодно в третье воскресенье октября. Поэтому календарная дата меняется каждый год.

Это профессиональный праздник, а не дополнительный нерабочий день. Если человек работает по обычной пятидневке, 18 октября и так будет выходным — потому что в 2026 году это воскресенье.

Дорожное хозяйство — это заметно шире бригады, которая укладывает асфальт. В отрасли работают проектировщики, инженеры, лаборатории контроля качества, дорожные мастера, машинисты спецтехники, рабочие, мостостроители и специалисты по эксплуатации трасс. Минтранс в 2025 году оценивал численность занятых в дорожной отрасли более чем в 750 тысяч человек.

Отдельный День работников дорожного хозяйства появился в 2000 году. До этого дорожники отмечали общий День работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства в последнее воскресенье октября. После указа № 556 праздник дорожников перенесли на третье воскресенье месяца.

Октябрь символично совпадает с завершением основного дорожного сезона во многих регионах, хотя сама работа отрасли давно не укладывается только в тёплые месяцы: зимой дороги содержат, очищают, обрабатывают противогололёдными материалами, а часть строительных и ремонтных процессов допускается и при неблагоприятной погоде — но с отдельными требованиями, пишет Life.ru.

День работников пищевой промышленности или День пищепрома — профессиональный праздник сотрудников пищевой промышленности. В торжествах принимают участие пекари, повара и представители смежных профессий, логисты, технологи, инженерно-технические и научные работники. К ним присоединяю их члены семьи, родные и близкие люди.

В России в 2026 году День работников пищевой промышленности также отмечается в третье воскресенье октября и выпадает на 18 октября. Праздник проходит на официальном уровне 60-й раз.

Праздник был учрежден в 1966 году Указом Президиума Верховного Совета СССР. Советская традиция чествования работников пищевой промышленности сохранилась в России до наших дней.

Цель праздника – показать важность пищевой промышленности для государства. В этот день проводятся массовые мероприятия, на которых чествуют работников пищевой промышленности. Отличившимся сотрудникам вручают грамоты, почетные звания «Заслуженный работник пищевой индустрии». Проводятся фестивали и выставки еды.

В этот день руководство предприятий награждает лучших сотрудников грамотами, присваивает почетное звание «Заслуженный работник пищевой индустрии», а в учреждениях культуры устраиваются торжественные концерты. В крупных городах проводятся фестивали и ярмарки еды.

Как и в России, День работников пищевой промышленности, празднуется в третье воскресенье октября в некоторых странах СНГ, среди которых Украина, Казахстан, Беларусь, пишет My-calend.ru.