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Общество

В Пскове и Псковском районе ввели ограничения из-за бешенства

24.03.2022 10:35|ПсковКомментариев: 2

Указом губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в Пскове и Псковском районе ввели ограничительные мероприятия по бешенству. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, соответствующий документ в опубликован на официальном сайте нормативных правовых актов области.

Эпизоотический очаг установлен на территории жилого помещения в многоквартирном доме на улице Байкова в Пскове. Здесь ведутся профилактические и ветеринарно-санитарные мероприятия.

Согласно указу, на территории эпизоотического очага запрещается лечить больных восприимчивых животных, посещать территорию посторонними лицами (за исключением персонала, специалистов госветслужбы), ввоз и вывоз восприимчивых животных, их перемещение и перегруппировка.

Документом определена и территория, прилегающая к очагу, где также введены ограничительные мероприятия. Это прилегающие участки улиц Западной, Кузбасской Дивизии, Коммунальной, Печорской, Рокоссовского в Пскове и деревни Борисовичи Псковского района.

Напомним, что бешенство — это опасное инфекционное заболевание, которое смертельно для человека и большинства животных. Заражение человека и других животных происходит при непосредственном контакте с источниками возбудителя бешенства в результате укуса или попадании слюны на поврежденные кожные покровы или наружные слизистые оболочки. Вирус бешенства проникает в нервную систему и, размножаясь, приводит к тяжелым нарушениям работы головного и спинного мозга.

Теги: #бешенство
Источник: Псковская Лента Новостей
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