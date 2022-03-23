Общество

Площадку у Могилы Неизвестного солдата отремонтируют в Пскове

Площадку и ступени памятника «Могила Неизвестного солдата» (объекта культурного наследия регионального значения), расположенного на площади Победы в Пскове, планируют отремонтировать до 30 ноября. Соответствующая информация опубликована в Единой информационной системе в сфере закупок.

Заказчиком работ выступило управление городского хозяйства. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 9 млн 113 тысяч 834 рубля. Подрядную организацию определят 4 апреля.

Мемориальный комплекс «Могила Неизвестного советского солдата» был открыт 23 июля 1974 года на площади Победы в честь 30-летия освобождения Пскова от фашистских захватчиков. Памятник расположен вблизи стен Окольного города, рядом с памятником в честь 300-летия героической обороны Пскова от войск Стефана Батория в 1581 году и аллеей героев Советского Союза, открытой 17 апреля 2015 года к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Огонь для «Вечного огня» был доставлен из Ленинграда 20 июля 1974 года. Факел с Вечным огнем принял пскович – Герой Советского Союза Андрей Умников. Право зажечь «Вечный огонь» на могиле было предоставлено участнику Великой Отечественной войны, первому секретарю Псковского обкома КПСС Алексею Рыбакову. С тех пор Вечный огонь в Пскове не гасили, только при ремонте газового оборудования. Горелку для Вечного огня разрабатывали в Саратовском НИИГАЗ.

Автором мемориального комплекса «Могила Неизвестного советского солдата» в Пскове стал псковский архитектор-реставратор, участник войны Всеволод Смирнов.