Общество

Сделанные в XIX веке фотографии девушек опубликовали псковские архивисты

Фотографии девушек, сделанные в XIX веке, опубликовали псковские архивисты. Снимки размещены в группе государственного архива Псковской области в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: государственный архив Псковской области

«Помните строки у Георгия Иванова: "Какие прекрасные лица, и как безнадежно бледны…"? Почему-то именно они всплывают в памяти всякий раз, когда мы рассматриваем фотографии вековой давности», - говорится в сообщении.

Как, например, снимки из фонда Петра Артамоновича Кожина, хранящиеся в архиве. Три фотографии, на каждой – девушки. Одна – совсем еще ребенок, в кофте на пуговицах с воротником-стойкой. Волосы у нее аккуратно убраны, заплетены две косы.

На другом снимке девушка вполоборота, на ней - шерстяное платье с длинным рукавом, вновь с воротником-стойкой. Волосы ее слегка вьются, они собраны в пучок на затылке, оставлена кокетливая короткая челка. Этот стиль был присущ гимназисткам: строгость и простота.

На третьем снимке запечатлена молодая женщина. Воротник-стойка украшен кружевом и брошью, на ушах серьги-шендельеры. «Обращает на себя внимание и прическа: на смену простым косам и пучкам пришли причудливые локоны. В конце 19 века был в моде центральный пробор, все пряди у лица собирались и ниспадали локонами на затылке. Чтобы зафиксировать переплетения и имитировать тяжелые косы прибегали к помощи шпилек, лент, а иногда и тонкой проволоки. Судя по всему, волосы у героини снимка, тоже вьются, на это указывают непослушные маленькие завитки на висках», - говорится в описании.