Общество

В Псковской области впервые выберут лучший ТОС

В Псковской области стартует конкурс на звание лучшего территориального общественного самоуправления. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, он проводится впервые и направлен на повышение эффективности деятельности ТОСов и социальной активности населения.

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

Инициатором конкурса выступил губернатор Михаил Ведерников. Он отметил, что развитие территориального общественного самоуправления - один из ключевых механизмов по взаимодействию с населением и решению важных социальных инфраструктурных задач.

Конкурс пройдет в два этапа. Первый - муниципальный - позволит определить лучшие ТОСы в каждом районе области. Срок его проведения - с 7 по 22 апреля. Далее на региональном этапе лучшие муниципальные территориальные общественные самоуправления поборются за гранты на сумму от 50 до 150 тысяч рублей. Конкурсная комиссия определит победителей и призеров в трех группах: городские округа, городские и сельские поселения.

Заявки для участия во втором этапе конкурса принимаются в управлении по местному самоуправлению и территориальному развитию администрации Псковской области по адресу: Псков, улица Некрасова, 23. Срок приема заявок - с 22 апреля по 1 мая. Перечень необходимых документов для участия в конкурсе «Лучшее территориальное общественное самоуправление» размещен здесь.

Информацию по вопросам участия в конкурсе можно получить по телефону: 8 (8112) 299–801. В администрации отметили, что сейчас в регионе функционирует 307 ТОСов, они активно принимают участие в ежегодных конкурсах на лучший проект, нацеленных на улучшение качества жизни на местах. В прошлом году реализовали более 160 таких проектов.