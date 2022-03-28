Общество

Александр Седунов рассказал об участии работодателей в учебе псковских студентов

Работодатели вовлечены в учебный процесс Псковского политехнического колледжа. Об этом в авторской программе Любови Кузнецовой «Кузница» в прямом эфире радио «ПЛН FM» в Пскове (102.6 FM) рассказал исполняющий обязанности директора учреждения Александр Седунов.

«У Псковского политехнического колледжа подписаны договоры с работодателями с точки зрения и сотрудничества, и практики, и участия конкретных работодателей в образовательном процессе. В частности, это участие работодателей в государственной экзаменационной комиссии, которая оценивает уже выпускные итоги наших студентов», - отметил Александр Седунов.

Второй вид сотрудничества, по словам и. о. директора колледжа, это практика — не нее отправляются все студенты, с 1 по 4 курс. На практике они выполняют задания, которые формируются с участием работодателей, учитывая возможности как работодателя, так и колледжа.

«Сегодня эти возможности становятся шире. Во-первых, все учреждения СПО выходят на демонстрационный экзамен — это одна из целей национального проекта. Участие в этом экзамене должны принимать не столько работники колледжа, сколько конкретные работодатели, которые должны оценить, в каком качестве, насколько хорошо была сделана та или иная деталь или работа по конкретному кейсу», - заметил Александр Седунов.

Еще одно направление взаимодействия образовательного учреждения и работодателей — это «Ворлдскиллс» и олимпиада возможностей «Абилимпикс», там также в качестве экспертов выступают, в том числе, работодатели.