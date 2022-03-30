Общество

Псковские работодатели отчитались о стаже более 200 тысяч работников

Отделение Пенсионного фонда России по Псковской области подвело итоги сдачи отчетности о стаже за 2021 год. Работодатели отчитались о стаже более 236 тысяч работников региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном отделении ПФР.

Ежегодно не позднее 1 марта работодатели региона направляют в ПФР сведения по форме СЗВ-стаж о всех своих работниках, официально состоящих в трудовых отношениях. На основе полученной информации сотрудники Пенсионного фонда актуализируют индивидуальные лицевые счета граждан, учитывая стаж и сформированные на текущий момент пенсионные права.

Так, по итогам отчетной кампании за 2021 год сведения о стаже представили 11 009 страхователей за 236 292 работников.

До конца марта прошло обновление сведений лицевых счетов граждан по результатам годовой отчетности. В апреле жители региона смогут увидеть обновленные данные о своем стаже в выписках из лицевых счетов. Получить выписку можно в личном кабинете гражданина на официальном сайте Пенсионного фонда, на портале госуслуг, а также в офисах МФЦ.