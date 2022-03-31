Для гнездования аистов в Гдовском районе установили плетеные корзины

Шесть новых плетеных корзин установили в волонтерском центре «Дом белого аиста» в Гдовском районе. Об этом сообщается в группе центра в социальной сети «ВКонтакте».
Фото здесь и далее: центр «Дом белого аиста»
«Каждую весну мы заказываем вот такие замечательные плетеные корзины для обустройства гнезд аистов. Такие рукотворные гнезда не только украшают аистиный вольер, но и служат для отдыха наших питомцев. Это центр притяжения сформированных пар, их дом. Вот и этой весной мы заказали мастерам шесть плетеных гнезд», - рассказали сотрудники центра.
Там также отметили, что такие сплетенные из прута гнезда – «отличный вариант для привлечения аистов» на гнездование при размещении их на каких-либо строениях.