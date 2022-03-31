Общество

Отлов бездомных животных в Псковской области передали на муниципальный уровень

Отлов и содержание безнадзорных животных в Псковской области передали на муниципальный уровень. Соответствующий законопроект одобрили депутаты регионального парламента на сессии 31 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Документ относит к зоне ответственности местных властей отлов бездомных животных, в том числе их транспортировку и немедленную передачу в специализированные приюты, а также содержание животных, поиск бывших или новых владельцев, возврат не проявляющих немотивированной агрессии собак на прежние места обитания.

Законопроект определяет, что финансирование этих мероприятий должно вестись за счет средств областного бюджета, передаваемых в местные бюджеты в форме субвенций. Расчет необходимого объема средств будет вестись по отдельной методике, учитывающей нормативы затрат на исполнение полномочий и количество животных без владельцев, планируемых к отлову на территории конкретного муниципального образования.

Планируется, что в 2022 году размер субвенции будет составлять около 10 миллионов рублей. Часть этой суммы - 4,3 миллиона рублей уже заложены в региональном бюджете на осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев. Недостающие средства в размере 5,6 миллиона рублей собираются добавить поправками в закон о бюджете. В последующие годы необходимое финансирование будет предусматриваться на этапе формирования бюджета.

Законопроект поддержали большинством голосов в двух чтениях.