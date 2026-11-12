Читатели псковской Детской библиотеки «ЛиК» получили урок доброты и преданности

К Всемирному Дню доброты и 125-летию со дня рождения знаменитого детского писателя и художника-анималиста Евгения Чарушина в псковской Детской библиотеке «ЛиК» прошёл «урок доброты и преданности» с элементами канистерапии для детей из государственного учреждения соцобслуживания «Областной Центр семьи», сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

Фото: централизованная библиотечная система Пскова

В мероприятии из цикла «ПоЧитатели собак» приняли участие члены клуба юных кинологов «Счастливые пёсы» средней общеобразовательной школы № 11 вместе с его руководителем Еленой Балыковой и её питомцами – цвергшнауцером Чудо, бордер-колли Гошей и Марципаном.

Сначала сотрудники библиотеки рассказали читателям про Евгения Чарушина: о его детстве в Вятке, о том, как он стал художником и как рисунок из первой оформленной им книги по рассказу Виталия Бьянки «Мурзук» был приобретён государственной Третьяковской галереей.

Дети узнали, как появился первый написанный самим Евгением Чарушиным рассказ «Щур» (сегодня его назвали бы комиксом), почитали вслух его рассказы «Верный Трой» (про бульдога, который получил травму из-за квартирного вора) и «Друзья» (о том, как подружились лисёнок и щенок), выяснили, как в семье Чарушиных появился щенок Томка ещё редкой тогда породы русский спаниэль, посмотрели на фотографии Томки Третьего, который живёт теперь у правнучки Евгения Чарушина, тоже художницы и писательницы Евгении Чарушиной-Капустиной.

После этого библиотекари предложили ребятам ответить на вопросы интерактивной викторины «Собаки в жизни и творчестве Евгения Чарушина».

«Причём эти вопросы были придуманы так, чтобы не только проверить, что из рассказанного дети запомнили, но и выяснить, какие уроки они вынесли из прочитанного. Оказалось, что дети сделали правильные выводы и, например, усвоили для себя, что дружба – самое ценное на свете и подружиться могут даже такие, казалось бы, совсем разные существа, как лиса и собака, и что верного друга нельзя предавать», - рассказали в библиотеке.

Встреча завершилась общением читателей библиотеки «ЛиК» со «Счастливыми пёсами». Один из них – юный бордер-колли по кличке

Как отметили в библиотеке, Марципан при этом продемонстрировал собравшимся усвоенные им навыки дрессуры и восхитил детей тем, что понимает команды не только на русском, но и на иностранных языках.

Погладить собак и сфотографироваться с ними захотели все без исключения участники этого мероприятия.