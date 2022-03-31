Общество

Итоги регионального конкурса «Юные дарования» подвели в Псковской области

Итоги финала регионального конкурса «Юные дарования» подвели в Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, имена победителей огласили 31 марта в ходе церемонии закрытия, которая прошла в онлайн-формате.

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

Жюри конкурса определило 114 победителей и призеров в рамках одиннадцати предметных направлений. Ими стали школьники из города Пскова и Псковского района, Великих Лук, Опочецкого, Дедовичского, Пыталовского, Новосокольнического, Палкинского, Пустошкинского и Печорского районов области.

Напомним, в ежегодном конкурсе за звание «Юное дарование» боролись учащиеся с 5 по 8 классы. Умственные состязания проводились в два тура. На заочный этап свои работы направили почти 700 школьников. В финал пригласили 414 юных жителей региона. Итоговый тур длился четыре дня, учащиеся продемонстрировали свои знания по русскому языку, физике, математике, литературе, биологии, химии, истории, географии и иностранным языкам.

Региональный конкурс проводится ежегодно с целью выявления одаренных и талантливых ребят области. Состязание направлено на развитие творческих способностей и пробуждение интереса к решению учащимся нестандартных задач, а также подготовку к участию во всероссийской олимпиаде школьников.

С результатами конкурса можно ознакомиться в документах: «Победители и призеры. Часть 1», «Победители и призеры. Часть 2».