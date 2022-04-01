Общество

Следующих на озеро рыбаков в Псковском районе будет останавливать ГИБДД

Временные посты по предупреждению рыбаков организуют в Псковском районе в течение выходных дней. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

«В соответствии с распоряжением администрации области №3 от 24 февраля 2022 года о запрете выхода населения на лед с 28 февраля текущего года в течение выходных дней будет организовано дежурство оперативных групп главного управления МЧС России по Псковской области совместно с представителями УГИБДД управления МВД России по Псковской области», - говорится в сообщении.

Дежурство организуют на временных постах, созданных в населенных пунктах Неелово и Солоново. Цель данной работы – предупреждать рыбаков об опасности выхода на лед Псковского, Теплого и Чудского озер.

«Взаимодействие специалистов МЧС с сотрудниками Госавтоинспекции обусловлено тем, что только представители УГИБДД имеют полномочия по остановке автотранспорта. Наши же сотрудники доводят до водителей и пассажиров машин содержание распоряжения о запрете под подпись, выдают им на руки экземпляры данного документа», - пояснили в ведомстве.

В соответствии с действующим законодательством подобные дежурные группы не имеют полномочий по задержке и возвращению машин, однако предупредить людей об опасности и провести разъяснительную работу среди населения о запрете выхода на лед они обязаны.

Кроме того, в готовности к действиям по ведению спасательных работ на водных объектах будут находиться поисково-спасательные отряды аварийно-спасательной службы области.

«Уважаемые граждане! Выход на лед запрещен с 28 февраля 2022 года. Данные профилактические меры необходимы, прежде всего, в целях обеспечения вашей же безопасности!» - обратились к псковичам в МЧС.