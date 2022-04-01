Общество

Псковская Лента Новостей стала самым цитируемым СМИ Псковской области в 2021 году

Псковская Лента Новостей стала самым цитируемым СМИ Псковской области в 2021 году. Рейтинг опубликовала компания «Медиалогия».

Псковская Лента Новостей заняла первое место с индексом цитируемости (ИЦ) 73,43, опережая ближайшего конкурента на 23,38 пункта.

Кроме того, в десятку самых цитируемых СМИ вошли «Эхо Москвы» в Пскове (ИЦ 49,03) и «МК в Пскове» (ИЦ 11,09).

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 74 тысяч, наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ. При подсчете рейтингов не учитывались новостные агрегаторы.

При расчете рейтингов не учитывается взаимная перекрестная цитируемость, если она масштабна и носит регулярный характер. Специалисты «Медиалогии» разработали математический алгоритм, который выявляет устойчивые пары СМИ, а также автоматически определяет допустимый порог аномальности на основании анализа взаимного цитирования у других СМИ. Цитаты между СМИ, уровень взаимного цитирования у которых превысил порог аномальности, исключаются из общего результата данных СМИ.

Период исследования: 1 января – 31 декабря 2021 года.