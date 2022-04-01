Общество

О несчастном случае в псковской бане рассказали архивисты

1 апреля 1819 года в Петропавловской бане Пскова произошло «несчастное приключение». Именно так происшествие назвал полицмейстер Заржицкий в своем докладе губернатору Федору Федоровичу Крыжову о наводнении в Пскове, которое государственный архив Псковской области опубликовал в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: государственный архив Псковской области

3 апреля того же года был составлен данный документ. Докладывалось, что еще 31 марта два батальона первого и третьего морских полков прошли по льду через реку Великую и «никакой опасности не предвиделось».

Но уже 1 апреля «от спершегося внизу сей реки льда неожиданно стремительным образом, как в сей реке, так и впадающей в самом городе Пскове в Великую реку, [реке] именуемой Псковой, столь много воды прибыло, что в самое кратчайшее время все обывательские дома и строения, стоящие по берегам тех рек: 2-х этажные – до вторых этажей, а прочие – до самых крыш, покрыло водою так, что жители едва могли спастись выходом на крыши и выезжали из оных на доставленных к ним лодках, а имущество их осталось в воде, отчего понесли немаловажный для себя убыток, особливо ж у мещанина Василья Лучкина от чрезвычайного напряжения льда содвинуло с места дом».

В эти часы, когда вода стремительно подступала к зданиям, в Петропавловской бане на берегу реки Псковы «мылись люди, вода в оную стремительным образом вошла так, что залила в сей бане печи, отчего по горячности камней произошел с сильным жаром пар так, что находившихся поблизости к печам обожгло мужеска и женска пола людей всего 17 человек, из числа коих на другой же день, то есть сего апреля 2 числа при всех предпринимаемых с медицинской стороны способах, 7 человек померло».

Известно, что уже 2 апреля лед тронулся, и вода стала спадать - «почти вошла в свои берега».