Общество

Петербургские студенты посетили Гремячую гору перед разработкой проектов ее сохранения

Студенты архитектурного факультета СПбГАСУ, которые решили принять участие в открытом конкурсе «Гремячая гора – сохранение через развитие» на лучшую идею-концепцию сохранения и развития историко-культурного наследия Гремячей горы, побывали на экскурсии в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Как рассказал сопровождавший старший преподаватель кафедры дизайна архитектурной среды Алексей Перов, многие из ребят впервые оказались в Пскове. Культурно-познавательную программу для студентов организовали инициаторы конкурса - члены Общественного совета при комитете по культуре Псковской области, который возглавляет Наталья Савицкая.

«Ребята не ожидали получить так много впечатлений от поездки, - отметил Алексей Перов. - Все сошлись во мнении, что о таком знакомстве с городом они и не мечтали. Ведь, как правило, подобные визиты ограничиваются общедоступными экскурсиями. Профессиональный же подход со стороны специалистов, приглашенных Общественным советом, зажег в сердцах участников нашей поездки неподдельный профессиональный интерес к истории города, к тем задачам, которые ставят перед собой общественники».

Преподаватель рассказал, что несмотря на возможность провести свободный вечер в Пскове многие из студентов еще раз посетили Гремячую гору, а некоторые даже провели блиц-опрос местных жителей для определения их отношения к территории Гремячей горы и рекреационным территориям вдоль реки Псковы.

Напомним, о старте конкурса объявил Общественный совет при комитете Псковской области. Инициативу поддержали в региональном комитете по охране памятников, в общественных советах при областных комитетах по туризму и культуре, в псковских отделениях Союза архитекторов России и Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.