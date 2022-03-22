Общество

Конкурс на лучший проект развития территории Гремячей горы объявили в Пскове

Конкурс на лучший проект развития территории Гремячей горы объявили псковские общественники. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила председатель Общественного совета Наталья Савицкая.

Фото: Общественный совет при комитете по охране ОКН Псковской области

Участникам открытого конкурса «Гремячая гора – сохранение через развитие» предлагают представить идею-концепцию сохранения и развития историко-культурного наследия Гремячей горы в городе Пскове.

Эту инициативу поддержали в комитете Псковской области по охране памятников, в общественных советах при региональных комитетах по туризму и культуре, в Псковских отделениях «Союза архитекторов России» и Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

В числе главных задач конкурса - выявление концептуального предпроектного предложения-идеи по сохранению, современному приспособлению и благоустройству территории Гремячей горы, наиболее полно отражающей историческую, архитектурно-ландшафтную, археологическую ценность данной территории. В рамках конкурса планируется привлечь жителей города и профессиональное сообщество к обсуждению идей и планов по обустройству данной территории, определить основные предпочтения и варианты бережного ее использования. Организаторы отдельно оговаривают пункт о необходимости сохранить сложившийся пейзаж территории на момент конкурса возведением минимальных по числу и объему современных строений.

Участники представят проектные предложения по сохранению (реставрации, консервации) находящихся на Гремячей горе объектов культурного наследия федерального и регионального значения, а также проектные решения по использованию существующих этих памятников.

Сроки проведения конкурса - с 23 марта до 28 июня этого года. С целью учета мнения населения и гостей города в период с 16 по 27 июня планируется организация выставки представленных на конкурс предложений.

Итоги конкурса будут подведены на заседании комиссии, которая рассмотрит и обсудит представленные предпроектные идеи с учетом информации о мнении граждан. Победитель конкурса определяется по результатам открытого голосования членов жюри.

Более подробная информация о конкурсе - в Положении.