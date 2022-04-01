Общество

Режим работы общепита в Псковской области планируют скорректировать

Режим работы общепита в Псковской области могут скорректировать на неделе с 4 по 10 апреля. Об этом в своем еженедельном видеообращении, опубликованном в телеграм-канале, сообщил губернатор Михаил Ведерников.

«По-прежнему пока запрещены работа дискотек, ночных клубов и кальянных. Работа общепита ограничена с 00.00 до 6.00, но я предполагаю, что на следующей неделе можем этот вопрос рассмотреть и скорректировать», - сказал Михаил Ведерников.

Он добавил, что в регионе остается обязательным соблюдение социальной дистанции, ношение масок в помещении и дезинфекция.