Общество

Какие антикоронавирусные ограничения действуют в регионе, напомнили псковичам

Ряд антикоронавирусных ограничений продолжает действовать в Псковской области. Об этом в своем еженедельном видеообращении, опубликованном в Telegram, напомнил губернатор Михаил Ведерников.

Губернатор отметил, что в области продолжают действовать следующие ограничения:

запрещена работа общепита с полуночи до 6.00;

остаются под запретом дискотеки и кальянные;

массовые мероприятия можно проводить только в случаях и при соблюдении условий, предусмотренных указом (указом об антикоронавирусных ограничениях в регионе - ред.);

остаются актуальными обязательное соблюдение дистанции, ношение масок в общественных местах и в общественном транспорте, а также требования по дезинфекции.

«Это самые базовые правила, которые действуют практически с самого начала борьбы с заболеванием. Они позволяют ограничить главные места распространения инфекции», - пояснил Михаил Ведерников.

Он добавил, что на сегодняшний день основная задача – максимально нарастить темпы вакцинации, чтобы с готовностью подойти к возможной следующей волне COVID-19. «Записывайтесь. Особенно это важно для пожилых людей и страдающих хроническими заболеваниями. Помните: ковид по-прежнему убивает – сделайте все необходимое, чтобы защитить своЕ здоровье. Сейчас для этого лучшее время», - заключил глава региона.

Напомним, 12 марта на оперативном штабе по борьбе с инфекцией губернатор сообщил, что в Псковской области снимается ряд антикоронавирусных ограничений.

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Ранее также сообщалось, что в регионе отменяют систему QR-кодов.