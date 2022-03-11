Какие антикоронавирусные ограничения действуют в регионе, напомнили псковичам

Ряд антикоронавирусных ограничений продолжает действовать в Псковской области. Об этом в своем еженедельном видеообращении, опубликованном в Telegram, напомнил губернатор Михаил Ведерников.
Губернатор отметил, что в области продолжают действовать следующие ограничения:
Он добавил, что на сегодняшний день основная задача – максимально нарастить темпы вакцинации, чтобы с готовностью подойти к возможной следующей волне COVID-19. «Записывайтесь. Особенно это важно для пожилых людей и страдающих хроническими заболеваниями. Помните: ковид по-прежнему убивает – сделайте все необходимое, чтобы защитить своЕ здоровье. Сейчас для этого лучшее время», - заключил глава региона.
Напомним, 12 марта на оперативном штабе по борьбе с инфекцией губернатор сообщил, что в Псковской области снимается ряд антикоронавирусных ограничений.
Ранее также сообщалось, что в регионе отменяют систему QR-кодов.