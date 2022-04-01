Общество

О штрафах за незаконное трудоустройство иностранцев напомнили псковичам

О штрафах за незаконное использование иностранной рабочей силы напомнили в управлении по вопросам миграции УМВД России по Псковской области.

В ведомстве отметили, что незаконное использование иностранной рабочей силы в соответствии со статьей 18.15 КоАП РФ является административно наказуемым деянием и влечет за собой наложение административных штрафов:

на физическое лицо – от 2 до 5 тысяч рублей;

на должностное лицо – от 25 до 50 тысяч рублей;

на юридическое лицо – от 250 до 800 тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок от 14-ти до 90 дней.

Так, иностранному гражданину, желающему оформить патент на работу, необходимо обратиться в территориальные подразделения по вопросам миграции, расположенные в Пскове и Великих Луках, в течение 30 дней со дня въезда в Россию с полным пакетом документов, необходимых для оформления соответствующего статуса.