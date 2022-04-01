О штрафах за незаконное трудоустройство иностранцев напомнили псковичам

О штрафах за незаконное использование иностранной рабочей силы напомнили в управлении по вопросам миграции УМВД России по Псковской области.
В ведомстве отметили, что незаконное использование иностранной рабочей силы в соответствии со статьей 18.15 КоАП РФ является административно наказуемым деянием и влечет за собой наложение административных штрафов:
Так, иностранному гражданину, желающему оформить патент на работу, необходимо обратиться в территориальные подразделения по вопросам миграции, расположенные в Пскове и Великих Луках, в течение 30 дней со дня въезда в Россию с полным пакетом документов, необходимых для оформления соответствующего статуса.