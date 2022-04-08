Общество

Социальный городок под Псковом сдадут до конца года - Вера Емельянова

Социальный городок в Псковском районе сдадут до конца года. Об этом в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

«В этом году эта история (строительства объекта - ред.) точно закончится, уже нет возможности отступать, приняты все необходимые и достаточные меры, чтобы в этом году этот объект завершить и приступить к его эксплуатации», - заверила Вера Емельянова.

Она отметила, что за историю его строительства возникало множество проблем, которые препятствовали завершению стройки. «Но на сегодняшний день уже все решения приняты, теперь нужно несколько месяцев, чтобы окончательно эту ситуацию разрешить, чтобы сдать объект», - заключила вице-губернатор.

Напомним, строительство «Социального городка» в деревне Борисовичи Псковского района началось в 2013 году. Объект, в котором разместится госучреждение, представляет собой комплекс из пяти малоэтажных многоквартирных зданий, а также центрального административного здания с блоком бытового обслуживания.

В текущем году запланировано завершение строительно-монтажных работ, запуск основного технологического оборудования, проведение внутренних отделочных работ корпусов согласно утвержденному дизайн-проекту, а также оснащение помещений.

На всей территории «Социального городка» будет обеспечена безбарьерная среда: специальные лифты, пандусы для инвалидов-колясочников, организация внутреннего пространства с учётом возможности свободного передвижения маломобильных граждан и обеспечения ухода за ними, а также полная доступность зданий, помещений и открытого окружающего пространства. В штате учреждения социального обслуживания будет работать 111 сотрудников.

По предварительным расчетам финансистов, годовые расходы на содержание «Социального городка» и оказания социальных услуг превысят 92,2 млн рублей: почти две трети этих средств составит плата за проживание – ориентировочно 30 тысяч рублей в месяц, более 35 млн субсидирует областной бюджет.