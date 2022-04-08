Общество

Псковский турмаршрут «Александр Невский — защитник земли Псковской» претендует на статус национального

Псковскую область с рабочим визитом посетила группа экспертов, входящих в состав совета по реализации программы продвижения туристских маршрутов в сфере внутреннего и въездного туризма при Федеральном агентстве по туризму. Цель визита — изучение возможностей для присвоения статуса «Национальный туристический маршрут» региональному маршруту «Александр Невский — защитник земли Псковской». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

С 6 по 8 апреля эксперты посетили туристические объекты, связанные с именем Александра Невского.

По результатам экспертного тура проведена рабочая встреча с представителями туриндустрии, музеев, муниципальных образований Псковского, Гдовского, Печорского районов и города Пскова, на которой были определены перспективы развития маршрута, обсуждались вопросы по внесению корректировок в маршрут, определению первостепенных задач и плану дальнейшей работы по маршруту.

Благодаря совместной эффективной работе у региона есть шанс получить статус «Национальный туристический маршрут», который позволит привлекать федеральное продвижение и дополнительное финансирование на доработку туристской инфраструктуры на пути следования данного маршрута, отметили в областном Комитете по туризму.

Напомним, глава правительства Михаил Мишустин утвердил порядок и критерии определения национальных маршрутов. Они вступят в силу 1 июля этого года. Статус национального даст маршруту дополнительные возможности продвижения. Информация о нем будет представлена на сайте Ростуризма, такие маршруты смогут участвовать в программах продвижения, которые ведомство сформирует совместно с ведущими агрегаторами туристических услуг и поисковыми системами.