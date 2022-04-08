Общество

Получить рабочую профессию предлагают абитуриентам в Псковском политехническом колледже

Получить рабочую профессию предлагают абитуриентам в Псковском политехническом колледже.

Фото: Псковский политехнический колледж

История образовательной организации началась в 1971 году. Псковский политехнический колледж в современном виде образовался в 2011 году путем объединения трех профессиональных лицеев №12, 14 и 23. С тех пор из стен колледжа вышло почти 4 поколения профессионалов, которые успешно нашли работу по душе в Псковской области и за ее пределами.

Абитуриентам колледжа предлагают 3 программ для освоения. Среди них есть как профессии, так и специальности.

Узнать больше о направлениях подготовки университета и порядке поступления на программы высшего и среднего профессионального образования можно в лонгриде Псковской Ленты Новостей.