За сутки в Псковской области выявили менее 90 случаев заражения коронавирусом

86 случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки. С начала пандемии диагноз COVID-19 в регионе подтвердили 108 129 раз. Об этом сообщает официальный телеграм-канал области.
Выздоровели от болезни в Псковской области с начала пандемии 105 064 пациента, из них 147 избавились от инфекции за сутки. Умерли от коронавируса в регионе 1 770 человек (+4).
Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:
Псков – 34146/15
Великие Луки – 16640/3
Бежаницкий район – 1397/16
Великолукский район – 2613/1
Гдовский район – 1903/0
Дедовичский район – 2784/1
Дновский район – 882/0
Красногородский район – 984/1
Куньинский район – 964/1
Локнянский район – 1046/3
Невельский район – 4934/0
Новоржевский район – 1146/0
Новосокольнический район – 3110/0
Опочецкий район – 3274/4
Островский район – 5159/10
Палкинский район – 1038/5
Печорский район – 2466/0
Плюсский район – 1709/0
Порховский район – 3807/16
Псковский район – 8707/4
Пустошкинский район – 1320/2
Пушкиногорский район – 1451/0
Пыталовский район – 1443/0
Себежский район – 2655/3
Стругокрасненский район – 1808/1
Усвятский район – 697/0
Иногородние (с 30.12.2020) - 46.