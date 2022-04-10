Общество

За сутки в Псковской области выявили менее 90 случаев заражения коронавирусом

86 случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки. С начала пандемии диагноз COVID-19 в регионе подтвердили 108 129 раз. Об этом сообщает официальный телеграм-канал области.

Выздоровели от болезни в Псковской области с начала пандемии 105 064 пациента, из них 147 избавились от инфекции за сутки. Умерли от коронавируса в регионе 1 770 человек (+4).

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Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:

Псков – 34146/15

Великие Луки – 16640/3

Бежаницкий район – 1397/16

Великолукский район – 2613/1

Гдовский район – 1903/0

Дедовичский район – 2784/1

Дновский район – 882/0

Красногородский район – 984/1

Куньинский район – 964/1

Локнянский район – 1046/3

Невельский район – 4934/0

Новоржевский район – 1146/0

Новосокольнический район – 3110/0

Опочецкий район – 3274/4

Островский район – 5159/10

Палкинский район – 1038/5

Печорский район – 2466/0

Плюсский район – 1709/0

Порховский район – 3807/16

Псковский район – 8707/4

Пустошкинский район – 1320/2

Пушкиногорский район – 1451/0

Пыталовский район – 1443/0

Себежский район – 2655/3

Стругокрасненский район – 1808/1

Усвятский район – 697/0

Иногородние (с 30.12.2020) - 46.