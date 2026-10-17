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ПсковГУ на «Хранителях истории»: Открытый диалог о том, что нас объединяет

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В рамках регионального патриотического слёта «Хранители истории» прошла дискуссионная площадка «Открытый диалог: Россия начинается с нас». Андрей Маковский, заместитель директора Координационного центра Псковского государственного университета, провёл открытую дискуссию с участниками слёта — студентами и школьниками со всей Псковской области — на тему гражданской идентичности. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Фото: пресс-служба Псковского государственного университета

Вместе участники искали ответы на вопросы: Как нас объединяют традиционные праздники? Кто такой герой прошлого и кто — герой настоящего? Из чего складывается гордость за свою родину?

«Такие встречи — не разовое событие, а одно из направлений постоянной работы Координационного центра, главной целью которого является формирование гражданской идентичности в студенческой среде, гармонизация общества и открытый диалог между молодёжью и экспертами», — отметил Андрей Маковский.

Координационный центр ПсковГУ продолжит организацию подобных встреч, чтобы и дальше помогать молодёжи осмыслять историческое и культурное наследие страны, находить точки соприкосновения друг с другом и чувствовать свою сопричастность к общему будущему.

Соорганизатором выступил Координационный центр ПсковГУ.

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