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Умер аниматор, работавший над «Побегом из курятника» и «Барашком Шоном»

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Британский аниматор Лойд Прайс, работавший над сериалом «Барашек Шон» и такими фильмами, как «Побег из курятника» (2000) и «Уоллес и Громит: Проклятие кролика-оборотня» (2005), умер в возрасте 64 лет. Об этом говорится в заявлении британской студии мультипликации Aardman Animations, в которой он проработал более 30 лет, дойдя до руководителя отдела анимации.

Фото: соцсети студии мультипликации Aardman Animations

«Он был замечательным другом, талантливейшим специалистом и человеком, безмерно преданным Aardman. В нем было сильно развито чувство справедливости — и он никогда не боялся открыто его выражать. На его прощальном вечере по случаю выхода на пенсию яблоку негде было упасть: там собрались аниматоры, которых он обучал, которым был наставником, которых вдохновлял и поддерживал», — сообщил сооснователь Aardman Питер Лорд.

Прайс был задействован в десятках проектов студии — от историй про Уоллеса и Громита и барашка Шона до полнометражных анимационных фильмов с этими персонажами.

Последним фильмом, над которым он работал, стала вторая часть «Побега из курятника» (2023), пишет ТАСС.

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