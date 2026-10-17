Умер аниматор, работавший над «Побегом из курятника» и «Барашком Шоном»

Британский аниматор Лойд Прайс, работавший над сериалом «Барашек Шон» и такими фильмами, как «Побег из курятника» (2000) и «Уоллес и Громит: Проклятие кролика-оборотня» (2005), умер в возрасте 64 лет. Об этом говорится в заявлении британской студии мультипликации Aardman Animations, в которой он проработал более 30 лет, дойдя до руководителя отдела анимации.
Фото: соцсети студии мультипликации Aardman Animations
Прайс был задействован в десятках проектов студии — от историй про Уоллеса и Громита и барашка Шона до полнометражных анимационных фильмов с этими персонажами.
Последним фильмом, над которым он работал, стала вторая часть «Побега из курятника» (2023), пишет ТАСС.