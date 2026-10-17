Итоги мониторинга общественного мнения о деятельности полиции подвели в Псковской области

В августе - сентябре 2026 года в шести муниципалитетах нашей области (Дедовичский, Новосокольнический, Невельский, Печорский округа, Псков и Великие Луки) прошёл опрос об оценке работы полиции. В нём приняли участие 1950 жителей от 18 лет и старше, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Большинство респондентов чувствуют себя защищёнными от преступлений. Самые высокие показатели — в Дедовичском округе (100 %) и Великих Луках (98,2 %). При этом в ряде территорий (Печорский, Новосокольнический округа, Псков) зафиксировано снижение доли тех, кто ощущает защищённость, по сравнению с 2025 годом.

Уровень доверия полиции остаётся высоким: в Невельском округе он достиг 100 %, в Дедовичском — 99,3 %. В отдельных муниципалитетах отмечено снижение показателя.

Работу сотрудников ОВД положительно оценили в большинстве территорий. Максимальные значения — в Дедовичском округе (100 %) и Великих Луках (99,1 %).

Высокие оценки получили Госавтоинспекция и участковые уполномоченные. Наилучшие результаты — в Дедовичском округе и Великих Луках.