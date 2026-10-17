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Членам псковского отделения «Деловой России» вручили благодарности от правительства региона

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«Признание нашей работы на высшем уровне» — председателя псковского отделения «Деловой России» Дмитрия Мельникова отметили памятным подарком, а сопредседателя Дмитрий Адамович, члена совета Александр Скоробогатов и исполнительного директора Галия Акчурина отметили Благодарственными письмами правительства Псковской области. Об этом сообщили представители отделения в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».

Фотографии: псковское отделение «Деловой России» / «ВКонтакте»

Губернатор Михаил Ведерников подчеркнул большой вклад команды «Деловой России» в обеспечение благоприятных условий для развития предпринимательства, улучшение инвестиционного климата и поддержку промышленного производства региона.

 
«Это результат нашей общей системной работы, постоянного диалога бизнеса и власти, а также активного участия каждого члена отделения в жизни Псковской области. Спасибо правительству региона за доверие и высокую оценку нашей деятельности! Продолжаем работать, развивать бизнес-среду и реализовывать новые масштабные проекты на благо Псковской области», — заключили в отделении «Деловой России».

 

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Пресс-портреты

Ведерников Михаил Юрьевич

Ведерников Михаил Юрьевич

Губернатор Псковской области

Мельников Дмитрий Павлович

Мельников Дмитрий Павлович

Председатель совета директоров, акционер ПАО «АВАР».

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