Членам псковского отделения «Деловой России» вручили благодарности от правительства региона

«Признание нашей работы на высшем уровне» — председателя псковского отделения «Деловой России» Дмитрия Мельникова отметили памятным подарком, а сопредседателя Дмитрий Адамович, члена совета Александр Скоробогатов и исполнительного директора Галия Акчурина отметили Благодарственными письмами правительства Псковской области. Об этом сообщили представители отделения в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».

Фотографии: псковское отделение «Деловой России» / «ВКонтакте»

Губернатор Михаил Ведерников подчеркнул большой вклад команды «Деловой России» в обеспечение благоприятных условий для развития предпринимательства, улучшение инвестиционного климата и поддержку промышленного производства региона.