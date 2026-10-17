Четыре факта об увеличении груди рассказал псковский пластический хирург

Четыре главных факта об увеличении груди рассказал пластический хирург Псковской областной клинической больницы Эрик Исламов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в лечебном учреждении.

Фото: ПОКБ

«Увеличение груди — один из самых популярных запросов в пластической хирургии. Но за желанием изменить себя часто стоят сомнения и множество вопросов. Мы собрали самые важные тезисы от пластического хирурга ПОКБ Эрика Исламова», - отметили в больнице.

Эрик Исламов окончил Башкирский государственный медицинский университет с отличием, прошел ординатуру по пластической хирургии в РНЦХ им. Петровского в Москве и является членом Российского общества хирургов.

Точный расчет

Путь к новой груди начинается с глубокой диагностики. На консультации хирург проводит не просто осмотр, а точные замеры: оценивает ширину основания молочных желез, расстояния от яремной вырезки до соска и до подгрудной складки, толщину кожи и эластичность тканей. Это необходимо, чтобы подобрать имплант, который ляжет гармонично и будет держаться правильно.

Форма и размер: баланс мечты и анатомии

Форма: Круглые импланты дают хороший объем в верхней части и создают более эффектный результат. Анатомические (каплевидные) повторяют естественную форму и выглядят максимально натурально. Выбор зависит от исходной анатомии.

Размер: Здесь работает принцип «больше — не всегда лучше». Размер подбирается не по чашке бюстгальтера, а по телосложению (рост, ширина грудной клетки, объем собственных тканей). Слишком большой имплант может привести к нагрузке на позвоночник и преждевременному опущению груди.

Лайфхак: На приеме используются специальные сайзеры (пробники), которые помещаются в белье, чтобы вы могли оценить будущий размер визуально.

Операция и восстановление: чего ожидать?

Операция длится 1–2 часа под общим наркозом. В стационаре пациентка проведет от 12 до 24 часов.

Первые дни: Пик дискомфорта, распирания и отеков приходится на 3–5-й день. Это нормальная реакция организма.

Реабилитация: Ключевое правило — ношение компрессионного белья круглосуточно минимум 4–6 недель. Также запрещены поднятие рук высоко вверх, сон на животе и поднятие тяжестей.

Результат: К обычной жизни можно вернуться примерно через месяц, но окончательную, мягкую и естественную форму грудь примет через 3–6 месяцев, когда полностью спадут отеки.

Срок годности имплантов: мифы и реальность

Современные импланты — это высокотехнологичные устройства, они не имеют жесткого срока годности, но и не считаются строго «пожизненными». Со временем организм стареет, меняются ткани, вес, случаются беременности. Замена может потребоваться из-за естественных возрастных изменений, смещения или капсулярной контрактуры. Часто повторная операция делается просто потому, что изменились эстетические предпочтения самой женщины. Именно поэтому ежегодное наблюдение у хирурга — обязательное условие.

Современная маммопластика — это высокотехнологичная и безопасная процедура. Главный залог ее успеха — доверительный диалог с врачом, реалистичные ожидания и строгое соблюдение рекомендаций.

«Готовы сделать шаг к себе новой? Мы рядом, чтобы помочь вам обрести уверенность и гармонию. Записаться на консультацию к пластическому хирургу Эрику Исламову можно через контакт-центр ПОКБ», - добавили в больнице.